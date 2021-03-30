Впервые после перепроектирования и доработки конструкций в небо над Воронежем взлетел облегченный самолет Ил-112, разработанный для военно-транспортной авиации на заводе ВАСО.

Как сообщает «Горком36», самолет взлетел 29 марта в 11.35. с заводского аэродрома.

В результате модернизации у воздушного судна была снижена масса на 2 тонны. В составе экипажа было три человека – пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Во время полёта проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также работа его основных систем. Экипаж доложил, что все задания выполнены.

Напомним, что первый образец воронежского Ил-112В не удовлетворил требования заказчиков – Минпромторга и Минобороны. Военные посчитали, что самолет получился тяжелее, чем им нужно.

Второй полёт после доработок самолёт должен был совершить в апреле 2020 года, но был отложен по ряду причин, в первую очередь в связи с реконструкцией взлётно-посадочной полосы.