Прокуратура Воронежа выявила, нарушение, допущенное ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация», при проведении ремонтных аварийных работ, результате чего было отключено горячее водоснабжение в 21 многоквартирном доме сверх установленного нормами срока.

Как сообщает «Вести Воронеж», проверка показала, что жители многоэтажек на улицах Артамонова, Шендрикова, Южно-Моравской, Глинки, Ростовской находились без горячей воды более 13 часов. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства во вторник, 30 марта.

В прокуратуре отметили, что максимальный срок нахождения жильцов без воды может составить всего 8 часов в течение месяца, причём 4 часа – единовременно. Таким образом, от директора «Квадры» потребовали провести перерасчёт платы воронежцам, чьи права были нарушены, ведь переплачивать они не должны.

Также прокуратура попросила обратить внимание на проблемы с горячей водой в многоэтажках на улицах Кривошеина, Волго-Донской, Шишкова, Владимира Невского, Хользунова, 30 лет Октября, Глинки, проспекту Патриотов. Людям, проживающим по этим адресам, «Квадра» предоставляла некачественные коммунальные услуги – температура горячей воды не соответствовала норме.