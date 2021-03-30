50-летнего мужчину, стоящего на обочине дороги, сбили насмерть в Аннинском районе в поселке Кушлев.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, ДТП случилось 29 марта около 7 утра на улице Центральная.

Неустановленный автомобиль наехал на стоящего мужчину, который не собирался переходить дорогу. После ДТП автомобиль скрылся. 50-летний пешеход скончался на месте от полученных травм.

Полиция ведет розыск водителя. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото pixbay.com