В пятницу, 26 марта, состоялось подведение итогов конкурса общественно полезных проектов ТОС Воронежской области на 2021 год.

По итогам защиты все четыре проекта из Ленинского района нашли поддержку Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области».

Инициативы жителей направлены на решение проблем совершенствования пешеходных связей в условиях сложного рельефа местности:

ТОС «Уличный комитет № 47» — ремонт нагорной лестницы ул. Одоевского, при этом средства гранта составляют 500 тыс. рублей; привлеченные средства депутатов различных уровней, спонсоров – порядка 180 тыс. рублей; вклад жителей – 15 тыс. рублей. Таким образом, стоимость проекта реконструкции составляет около 900 тысяч рублей.

ТОС «Уличный комитет № 70» — устройство поручней на нагорной лестнице по ул. Ремесленная гора. Средства гранта 164 тыс. рублей; привлеченные средства – порядка 14 тыс. рублей; вклад жителей – 15 тыс. рублей. Общая стоимость проекта составляет 214 тысяч рублей.

ТОС «Уличный комитет № 72» — Ремонт нагорной лестницы по ул. Станкевича. Средства гранта 178 тыс. рублей; вклад жителей – 10 тыс. рублей. Общая стоимость проекта составляет 188,3 тысяч рублей.

ТОС «Уличный комитет № 68» — ремонт нагорной лестницы по ул. Крупской. Средства гранта 326 тыс. рублей; привлеченные средства – 55 тыс. рублей; вклад жителей порядка 57 тыс. рублей. Общая стоимость проекта составляет 738 тысяч рублей.

Таким образом, в 2021 году в обеспечение безопасности и удобства передвижения пешеходов в частном секторе Ленинского района будет инвестировано более двух миллионов рублей, где основу финансирования составляют средства областных грантов.

— Конкурс для ТОСов позволяет выявлять важные проблемы, волнующие население на местном уровне, стимулирует жителей лично участвовать в благоустройстве территорий, повышает их сплоченность и гражданскую ответственность. В свою очередь управа района и в дальнейшем будем использовать любые возможности участия в муниципальных, региональных и федеральных программах в целях создания комфортной городской среды, — заявил глава управы Ленинского района Сергей Ситников.