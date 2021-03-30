Два действующий депутата Госдумы от Воронежской области изъявили желание участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в российский парламент.

30 марта в ходе отчета воронежских депутатов Госдумы перед общественной палатой региона об участии в праймериз заявил Евгений Ревенко.

В пресс-службе регионального отделения ЕР подтвердили информацию, сказав, что он сегодня, 30 марта, подал документы на участие в предварительном голосовании.

Еще один воронежский парламентарий Андрей Марков также заявил о своем намерении участвовать в праймериз ЕР. Но документы он хочет подать только в апреле.

Оставшиеся депутаты от ЕР, представляющие интересы воронежцев в Госдуме, пока не делали подобных заявлений.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что партийный список на выборах в Госдуму может возглавить экс-губернатор Воронежской области, а ныне вице-спикер парламента Алексей Гордеев.