Программа #ОстановимКРР, направленная на профилактику и раннее выявление колоректального рака (рака ободочной и прямой кишки), стартовала в Воронежской области

Воронежская область стала уже четвертым регионом России, где за счет повышения информированности населения о проблеме и оснащения лечебных учреждений современным диагностическим оборудованием будет налажена ранняя диагностика рака желудочно-кишечного тракта.

#ОстановимКРР – это совместная инициатива Ассоциации колопроктологов России и компании Olympus, цель которой – содействие снижению онкологической смертности в стране.

26 марта 2021 года — В Воронежской области стартовала социальная программа #ОстановимКРР, направленная на повышение ранней выявляемости рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Образовательные мероприятия для специалистов здравоохранения, информирование населения о важности регулярных профилактических осмотров, а также оснащение медицинских учреждений современной медицинской техникой – основные мероприятия, запланированные к реализации в регионе. Инициаторы проекта — Ассоциация колопроктологов России и компания Olympus, мировой лидер в области производства эндоскопического оборудования. Резолюция о реализации программы в Воронежской области была подписана совместно с департаментом здравоохранения региона на конференции «Альянс гастроэнтеролога, колопроктолога и эндоскописта в диагностике и лечении онкологических заболеваний ЖКТ на ранних стадиях».

Снижение смертности от злокачественных новообразований является основной целью федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Один из важнейших шагов к ее достижению – повышение ранней выявляемости рака, в том числе за счет применения современных диагностических методов исследования. Ведь известно, что сегодня, благодаря развитию медицинской науки, некоторые онкологические заболевания поддаются полному излечению, если они обнаружены в предраковом состоянии или на ранней стадии. К ним относятся опухоли желудочно-кишечного тракта, которые могут быть удалены на этапе диагностики без применения последующей химио- или лучевой терапии.

Юрий Анатольевич Шелыгин, академик РАН, профессор, д.м.н., президент Ассоциации колопроктологов России, главный внештатный специалист-колопроктолог Минздрава РФ: «Выявить колоректальный рак на ранней стадии с медицинской и организационной точки зрения – это мультидисциплинарная задача. Ее нужно решать вместе: гастроэнтерологу, колопроктологу, эндоскописту, а также специалистам первичного звена. Онкологическая настороженность на любом этапе ведения пациента – залог своевременной диагностики, и, соответственно, лечения. Кроме этого, нужно мотивировать людей регулярно проходить обследования, чтобы выявить заболевание на предраковой стадии, когда опухоли имеют доброкачественную структуру, и их можно удалить. В этом случае мы решим и сверхзадачу – снижение заболеваемости и смертности от колоректального рака».

По данным на конец 2019 года, в России на учете состоит почти 4 млн пациентов со злокачественными новообразованиями (3 928 338 человек)[1]. Из них у 372 405 человек диагностирован рак желудочно-кишечного тракта. Это одно из наиболее распространенных форм онкологических заболеваний. К сожалению, в большинстве случаев новообразования выявляются на 3-й или 4-й стадии (рак желудка — в 60,9%, рак толстой кишки — в 48,7%), когда значительно хуже поддаются лечению.

Иван Петрович Мошуров, к.м.н., главный врач БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», главный внештатный специалист по онкологии департамента здравоохранения Воронежской области: «Что касается запущенных случаев онкологических заболеваний ЖКТ в Воронежской области, то диагностика рака, например, ободочной кишки на 4-й стадии составляет 16%, прямой кишки – 30%. Это достаточно высокий процент поздней выявляемости. Поэтому реализация в области программы #ОстановимКРР – важная задача, которая поможет донести до каждого нашего жителя, что нужно заботиться о своем здоровье и своевременно проходить обследования».

В рамках программы #ОстановимКРР будут организованы информационные мероприятия для населения с целью рассказать о заболевании и мотивировать людей из групп риска своевременно проходить эндоскопию. Кроме того, медицинские учреждения Воронежской области будут продолжать оснащаться современным диагностическим оборудованием, а специалисты – обмениваться профессиональным опытом в рамках специальных мероприятий.

Полина Архиповна Трунова, заведующая отделом эндоскопии Областного консультативно-диагностического центра, главный внештатный эндоскопист департамента здравоохранения Воронежской области: «Сегодня наилучшим и достоверным исследованием, «золотым стандартом» диагностики рака желудочно-кишечного тракта, являются эндоскопические исследования. Использование высококлассной аппаратуры, которая имеет дополнительные функции, и которая позволяет нам увидеть изменения размером буквально 1-2 мм, помогает выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Качество медицинских систем имеет важное значение – чем выше их класс, тем больше вероятность того, что мы на ранней стадии выявим опухоль и удалим ее эндоскопическим путем, что позволит сохранить орган и продлить жизнь человеку».

Воронежская область стала четвертым российским регионом, где стартовала программа #ОстановимКРР. Ее организаторы — Ассоциация колопроктологов России и компания Olympus — нацелены на улучшение ситуации по ранней выявляемости онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, на той стадии, когда они поддаются полному излечению при помощи хирургического вмешательства, без применения методов лекарственной терапии.

Виталий Анатольевич Ершов, генеральный директор ООО «Олимпас Москва»: «Сегодня вопросы профилактики и ранней выявляемости онкологических заболеваний являются приоритетными для систем здравоохранения большинства стран мира. Ведь как говорил еще Гиппократ «болезнь легче предотвратить, чем лечить». Сегодня более 70% процедур исследования ЖКТ проводятся в мире при помощи нашего оборудования, и мы можем уверенно говорить о том, что компания Olympus вносит серьезный вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями по всему миру. Мы уверены, что внедрение наших разработок, таких как системы EXERA III или Lucera Elite, позволит повысить уровень ранней выявляемости колоректального рака в Воронежской области, и, следовательно, продолжительность жизни».

[1] Состояние онкологической помощи населению России в 2019 году / под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой. — М.: МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2020.