Россия из-за провокации Украины срочно перебрасывает в Крым военную технику
Российское министерство обороны срочно перебрасывает в Крым военную технику из-за провокационных действий украинских военных которые развёртывают вблизи границы с полуостровом тактические ракеты.
Как пишет avia.pro, после усиления украинской армии до 90 тысяч человек в районе Донбасса ситуация обострилась.
В распоряжении информационно-новостного агентства Avia.pro имеются сведения о том, что военная техника перебрасывается из Краснодара.
Также ростовские СМИ сообщают, что были замечены эшелоны с военной техникой, которые двигались в сторону украинской границы.
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