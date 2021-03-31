Российское министерство обороны срочно перебрасывает в Крым военную технику из-за провокационных действий украинских военных которые развёртывают вблизи границы с полуостровом тактические ракеты.

Как пишет avia.pro, после усиления украинской армии до 90 тысяч человек в районе Донбасса ситуация обострилась.

Известно о том, что российская военная техника активно перебрасывается в Крым с 24 марта, в том числе об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная рядом российских СМИ.

В распоряжении информационно-новостного агентства Avia.pro имеются сведения о том, что военная техника перебрасывается из Краснодара.

Также ростовские СМИ сообщают, что были замечены эшелоны с военной техникой, которые двигались в сторону украинской границы.