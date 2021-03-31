На необходимость расселения дома, расположенного по улице Питомник, 21 больше года назад обращал внимание губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, признанный аварийным в феврале 2017 года, он не был на тот момент включен в действующую программу расселения до 2025 года. Однако состояние конструкций здания требовало немедленного решения.

В свою очередь, задачу по внеочередному расселению данного аварийного многоквартирного дома глава города Вадим Кстенин в начале прошлого года на одной из планерок поставил первому заместителю по городскому хозяйству Сергею Петрину и руководителю управления жилищных отношений Олегу Зацепину.

В результате дом был расселен в течение года, а во вторник, 30 марта, приступили к его сносу.

Внимания к себе требуют также стоящий рядом дом 22 по ул. Питомник. Он был признан аварийным, но позже, в конце 2019 г. Вопрос о признании аварийным другого «соседа», по ул. Питомник, 23, будет рассматриваться на городской межведомственной комиссии 1 апреля. Специализированная организация уже провела необходимую экспертизу, на основании которой и примет решение ГМВК.