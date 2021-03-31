Очередная партия из 30 новых автобусов большой вместимости прибыла в Воронеж.

Как сообщает «Горком36», их в ближайшее время поставят на такие маршруты, как 49, 9 и 9КС, которые вошли в новую схему движения общественного транспорта в областном центре. Машины приобретены городом на условиях льготного лизинга.

По старой схеме эти маршруты обслуживали частные перевозчики, но по истечении сроков контрактов они будут переданы муниципальному «Воронежпассажиртрансу», на чей баланс и поставлены новые машины.

Всего, как мы уже рассказывали, во второй партии автобусов, приобретенных по лизингу, будет 58 машина, оставшиеся должны прибыть в ближайшее время. До того, в прошлом году в Воронеж по той же программе было поставлено 62 автобуса.

Общими числом получается, что за несколько месяцев парк воронежского пассажирского транспорта пополнился 120 большегрузными автобусами.

По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, 29 марта руководство городской транспортной компании было откомандировано, чтобы лично осуществить приемку подвижного состава. Теперь же «Воронежпассажиртранс» должен в самые сжатые сроки выполнить подготовку машин к запуску на линию.

— Пока новые автобусы будут проходить регистрацию, оформление необходимых документов, настройку систем и прочие процессы, транспортное обслуживание на маршрутах, переданных предприятию, должно выполняться резервными автобусами в необходимом объеме и в соответствии с установленными графиками, – поставил задачу Вадим Кстенин.

Прибывшие автобусы работают на газомоторном топливе и полностью отвечают требованиям современной городской среды: они имеют большую накопительную площадку, систему видеонаблюдения, цифровой номер маршрута и информационную строку с указанием остановочных пунктов, оборудованы для маломобильных граждан – имеют низкий пол и откидные пандусы.

– Обновление подвижного состава большого класса и усиление позиций муниципальной транспортной компании в системе пассажирских перевозок – важная, но не единственная составляющая транспортной реформы, необходимой Воронежу. Я настоятельно рекомендую частным перевозчикам продолжить обновление автобусов, в противном случае они не смогут оставаться конкурентоспособными в предстоящих конкурсных процедурах. Мы, в свою очередь, продолжим помогать муниципалитету в лизинговых платежах за новую технику, – подчеркнул, комментируя событие, губернатор Александр Гусев.

Еще раз скажем, что благодаря участию в нацпроекте «Воронежпассажиртранс» получит в общей сложности 120 единиц подвижного состава. Субсидирование из федерального бюджета и поддержка правительства области позволили муниципалитету взять на себя наиболее сложную задачу в программе обновления подвижного состава – закупить дорогостоящие автобусы большой вместимости.

Также в программе приняла участие и частная транспортная компания, прошедшая серьезный конкурсный отбор, и получившая еще 20 машин в рамках того же нацпроекта.