29-летнему уроженцу Липецка, обвиняемого в изнасиловании 10-летней девочки, продлили арест до 30 апреля. Такое решение принял Левобережный райсуд Воронежа 30 марта.

Напомним, что 29 января в микрорайоне Никольское на 10-летнюю школьницу напал педофил и надругался над несовершеннолетней в овраге.

Подозреваемого задержали 3 февраля. Мужчина оказался серийным педофилом – ранее он уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

Позже следователи вывозили обвиняемого на место преступления, где он показал, как напал на школьницу.

Фото группы «Типичный Воронеж»