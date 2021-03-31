В Воронеже продлили арест мужчине, обвиняемом в нападении на 10-летнюю девочку
29-летнему уроженцу Липецка, обвиняемого в изнасиловании 10-летней девочки, продлили арест до 30 апреля. Такое решение принял Левобережный райсуд Воронежа 30 марта.
Напомним, что 29 января в микрорайоне Никольское на 10-летнюю школьницу напал педофил и надругался над несовершеннолетней в овраге.
Подозреваемого задержали 3 февраля. Мужчина оказался серийным педофилом – ранее он уже привлекался к ответственности за подобные преступления.
Позже следователи вывозили обвиняемого на место преступления, где он показал, как напал на школьницу.
Фото группы «Типичный Воронеж»
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