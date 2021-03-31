79 боевых машин проедет в праздничной колонне на Параде Победы в Воронеже 9 мая.

В этом году организаторы мероприятия отказались от участия гусеничной техники: танков и самоходок.

На военном аэродроме Балтимор в настоящее время идут репетиции.

В этом году перед воронежцами пройдет рота почетного караула, вместо военных в гимнастерках, а также колонна МЧС и женская «группировка» из 20 армии.

Военные пока не определились, будут ли люди на параде идти в масках или нет. Сообщается, что участник парада будут иметь сертификаты с антителами или быть вакцинированы от коронавируса.

Фото пресс-службы мэрии Воронежа