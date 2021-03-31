Слова депутата Госдумы от Воронежской области Журавлева о необходимости введения второго уголовного кодекса для мигрантов 31 марта журналисты радиостанции «Вести FM» назвали «адом».

В частности, ведущие радиостанции Владимир Соловьев и Роман Голованов раскритиковали следующие высказывания Журавлева: «..Права хозяина и гостя не могут быть равными. Так же, как не может быть равной и ответственность. Основное отличие кодексов — строгость наказания. Приезжие (мигранты) должны знать, что за аналогичные правонарушения они получат сроки большие, чем граждане страны…»

Ведущий Соловьев выразился, что подобная ситуация в России неприемлема и похожа на сегрегацию. А Голованов, чуть позже назвал высказывания Журавлева «адом».

Фото Youtube-канал «Соловьёв LIVE»