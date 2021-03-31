Видео, на котором сотрудница пиццерии во время готовки облизывает пальцы, записали воронежцы
Видео, на котором сотрудница пиццерии во время готовки пищи работает без перчаток и маски, а в довершении ко всему, облизывает пальцы на руке, которой соприкасается с пищей, записала жительница Воронежа на фудкроте одного из торговых центров города.
Ролик опубликовало издание «Мое!» в своей группе в соцсети «Вконтакте».
Утверждается, что дело происходило в «Галерее Чижова». Повар в пиццерии не только облизала пальца руки, которая была без перчатки, но и продолжила дальше накладывать продукты в посуду.
Думается, что в ближайшее время ситуацию прокомментируют сотрудники регионального управления Роспортребнадзора, куда отправили ролик журналисты издания.
Видео группы «Мое!» «ВКонтакте»
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