2 года проведет в колонии-поселении скандальный коммунальщик из Воронежа Михаил Палютин.

Об этом сообщает «Вести Воронеж». Обвинительный приговор мужчине вынес Железнодорожный суд 31 марта.

У Палютина есть 10 суток на обжалование приговора.

Коммунальщика обвиняли в хищении 15 миллионов рублей, которые жильцы перечисляли за оказание услуг, а управляющая компания, подконтрольная Палютину, должна была переводить ресурсоснабжающим организациям.

В в 2017 и 2018 годах в управляющую компанию Палютина «Созвездие» граждане перечислили 101 млн рублей. Из них в «РВК-Воронеж» и «Теплосеть» не дошли 15 миллионов рублей. Сам обвиняемый утверждал, что хищения не совершал, а деньги потратил на ремонт коммуникаций.

Районный суд признал Палютина виновным. В колонию мужчина должен будет добраться самостоятельно, если приговор не будет изменён в вышестоящей судебной инстанции.

Фото pixbay.com