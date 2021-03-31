4 апреля до Воронежа наконец-то доедет талантливый музыкант, заслуженный артист РФ Николай Носков. Концерт, который должен был состояться в апреле прошлого года, был дважды перенесен из-за пандемии, но за столь долгое ожидание поклонники творчества легендарного музыканты будут вознаграждены — Николай представит на суд воронежской публики свою программу с многозначительным названием «Живой». Музыкант выступит на сцене Event-Hall Сити-парка «Град».

Напомним, что Николай Носков до того как уйти в сольное плавание работал в составе таких рок-групп, как «Москва», «Гран-При» и легендарный «Парк Горького». Сольная карьера взлетела ввысь после выхода таких хитов, как «Паранойя» и «Это здорово», которые Николай обязательно исполнит на воронежском концерте. Носков пять раз становился обладателем музыкальной премии «Золотой граммофон», является лауреатом премии «Овация».

На концерте Николай Носков исполнит не только давно полюбившиеся хиты, но и композиции с его нового альбома «Живой», к работе над которым музыкант приступил сразу после того, как пошел на поправку после перенесенного инсульта. Когда в 2017 году произошла эта трагедия, артист почти два года не появлялся нигде. Врачи ставили неутешительные диагнозы, предполагая, что Николай не сможет не только петь, но и вряд ли восстановит речь. Но музыкант справился благодаря поддержке друзей и огромной силе воли, которую с детства прививал ему отец.

Друг Николая Носкова — известный российский продюсер Виктор Дробыш для того, чтобы вытащить своего товарища предложил сделать концерт-возвращение. Идею возвратить певца на сцену поддержали многие музыканты, и в 2018 году Носков приступил к работе над новой программой с символичным названием «Живой», с которой в ноябре 2019 года впервые после болезни вышел на сцену. Это триумфальное возвращение пришли отметить вместе с Николаем более 6 тысяч поклонников. В концерте приняли благотворительное участие многие его коллеги — Валерия, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Лолита, Наргиз и др.

Начало концерта в 19.00

Стоимость билетов от 2100 до 3900 рублей

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ: и ЗДЕСЬ

Марина Хоружая