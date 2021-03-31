В период с 29 по 31 марта в военном учебном центре (ВУЦ) при Воронежском государственном университете прошла итоговая аттестация по военной подготовке в формате междисциплинарного экзамена.

Курсантам выпускных курсов – будущим артиллеристам, военным журналистам и переводчикам предстояло продемонстрировать теоретические знания и практические навыки, их соответствие квалификационным требованиям.

Ответы экзаменуемых оценивали авторитетные комиссии, в составе представителей центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации и профессорско-преподавательского состава ВУЦ.

Как отметил начальник военного учебного центра полковник Юрий Коренчук, подавляющее большинство курсантов продемонстрировало достаточно высокий уровень знаний и практической подготовленности. Более 80% студентов получили хорошие и отличные результаты.

«Руководство ВУЦ придает важное значение итоговой аттестации своих студентов, повышению их профессиональных компетенций. Полученный опыт анализируется, после чего вносятся необходимые коррективы в учебно-воспитательный процесс», – заявил полковник Юрий Коренчук.

По словам будущего военного журналиста Никиты Калина, сдавшего экзамен на «отлично», итоговая аттестация – это не только теория, практические навыки, но и определённый знаковый рубеж, означающий, что годы, обучения в военном учебном центре, не прошли даром.

Многие выпускники признаются, что особых трудностей при сдаче итоговой аттестации не испытывали, поскольку в ходе учебного процесса получили необходимые знания, а на недавно прошедшей войсковой стажировке закрепили на практике.

Успешно прошедшим государственную аттестацию выпускникам будет присвоено первое офицерское звание «лейтенант».

В сентябре новоиспеченные лейтенанты отправятся к местам прохождения службы.

Пожелаем им успеха в службе на благо Родины!