17 апреля в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» можно будет увидеть потрясающее шоу «Симфонические рок-хиты. Лучшее» в исполнении первого в мире танцующего симфонического оркестра. Зрители, которые придут в этот вечер в концертный зал Event-Hall, смогут испытать настоящий драйв. В новом симфоническом шоу прозвучат хиты легендарных Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a Down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N’ Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Музыканты исполнят аранжировки произведений известных рок-групп и поразят безумным звучанием рок-хитов!

— Мы собрали самые лучшие, красивые, зажигательные рок-хиты за пять лет гастролей CONCORD ORCHESTRA. В эту программу вошли именно те мелодии, которые больше всего любят зрители, и которые они ждут от нас. Мы подарим воронежцам незабываемое шоу и возможность оказаться на концертах разных рок-групп одновременно, — говорит художественный руководитель и главный дирижер CONCORD ORCHESTRA Fabio PIROLA (Италия).

Шоу Concord Orchestra обещает быть насыщенным и красочным. Оно уникально еще и тем, что музыканты, как это принято, не сидят на стульях – они танцуют на сцене со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене! Кроме того, симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров. Световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фантастически ярким. Рок в симфоническом звучании, передовое сценическое оборудование, яркие видеоинсталляции, оригинальные сценические костюмы, волшебная атмосфера творчества и вдохновения, взрывная энергетика музыкантов – все это подарит воронежцам море ярких эмоций.

Справка «ВестиПК»

Дирижер оркестра Fabio Pirola родом из Италии. Он блестяще окончил консерваторию, музыкальные академии в Италии и Америке, затем несколько лет стажировался в России. В России Fabio впервые услышал настоящий рок и стал его фанатом. У него появилась идея создать проект, который соединил бы в себе классический рок и симфоническую музыку. В 2016 году Fabio собрал команду из талантливых, открытых для экспериментов, высокопрофессиональных российских и европейских музыкантов и возглавил проект CONCORD ORCHESTRA. По мнению Fabio, благодаря программе «Симфонические рок-хиты» оркестру удалось сделать симфоническую музыку популярной у поклонников рока.

Начало концерта в 19.00

Стоимость билетов от 1800 до 3400

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ: и ЗДЕСЬ:

Марина Хоружая