Более половины привившихся от коронавируса в Воронежской области составили пенсионеры
Более 50% от числа получивших прививки от коронавируса в Воронежской области составили пенсионеры.
Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
На сегодняшний день, 31 марта, общее число вакцинированных составило 120 тысяч человек.
Напомним, что записаться на вакцинацию можно на Госуслугах либо по месту жительства в поликлиниках по телефону.
На днях в Воронежскую область доставили еще 26, 5 тысяч доз вакцины «Спутник V».
Препарат уже отправили в различные медицинские организации.
Фото pixbay.com
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