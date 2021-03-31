Более 50% от числа получивших прививки от коронавируса в Воронежской области составили пенсионеры.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

На сегодняшний день, 31 марта, общее число вакцинированных составило 120 тысяч человек.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно на Госуслугах либо по месту жительства в поликлиниках по телефону.

На днях в Воронежскую область доставили еще 26, 5 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Препарат уже отправили в различные медицинские организации.

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