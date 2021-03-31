По факту зачисления в борисоглебский филиал ВГТУ 46 несуществующих студентов правоохранительным органами было заведено уголовное дело по части 1 ст. 327 УК РФ(«Подделка документов»), которая предусматривает наказание до 2-х лет лишения свободы.

В ходе следствия было установлено, что в августе прошлого года в борисоглебский филиал Воронежского государственного технического университета были приняты «мертвые души». По всей видимости, директор филиала хотел «подбить» плановые показатели по набору студентов. Как выяснилось позже, зачисленные претенденты не проходили обучение. Нарушение выявили при начислении стипендий. В вузе заявили, что это была техническая ошибка и все неправильно зачисленные студенты не были допущены до обучения и отчислены.

Директор филиала Леонид Болотских после вскрытия таких подробностей был уволен.

Марина Хоружая