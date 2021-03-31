39-летний житель Воронежской области, розыск которого был начат волонтерами поисково-спасательного отряда «Черноземье» 29 марта, был обнаружен мертвым в коллекторном колодце. Как сообщили в пресс-службе СК, на теле несчастного были обнаружены повреждения, свидетельствующие о криминальном характере его смерти (у погибшего была пробита голова).

По данным следствия, 28 марта на пустыре, расположенном неподалеку от ул. Любы Шевцовой, сгорел автомобиль. Ни в салоне ни поблизости хозяина авто не было. Позже выяснилось, что сгоревшая машина принадлежала пропавшему мужчине. На следующий день супруга потерпевшего написала в полицию заявление об исчезновении мужа. По ее словам, муж накануне уехал на собственном авто, но не сообщил куда. На супруги жены он не отвечал почти сутки.

В результате следственных действий ( поисках мужчины принимала участие и полиция, и сотрудники следственного управления), тело воронежца было обнаружено в коллекторном колодце 30 марта. Колодец был расположен возле одного из домов по ул. Любы Шевцовой. Следственным органам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу, которая возможно поможет в расследовании данного дела. Управление Следственного Комитета по региону возбудило уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)

Марина Хоружая