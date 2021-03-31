Владимир Барданов, устроивший накануне стрельбу в поселке Новые Вешки под Москвой, поджег свой дом, после чего несколько часов кидал гранаты из окна.

Напомним, что вчера утром к мужчине с обыском пожаловали полицейские. Подозреваемый в незаконном обороте оружия мужчина не пожелал открыть сотрудникам правоохранительных органов дверь, и заперся в доме. Более того, он начал отстреливаться и кидать в полицейских гранаты. Бардаков отстреливался на протяжении 10 часов и даже умудрился взять троих заложников, среди который был ребенок. Двоих полицейским удалось уговорить его отпустить.

Как сообщает Газета.ру, после этого житель Подмосковья поднялся на 3-й этаж, подпалив перед этим собственное жилище. Огонь быстро распространился по зданию, в котором хранились несколько ящиков патронов и гранат. Видимо они и сдетонировали. Бардаков, отстреливавшийся из окна, вдруг затих. Он погиб на месте. В перестрелке был ранен сотрудник спецназа.

Пожарные, прибывшие наместо происшествия, тушили пожар до 5 утра сегодняшнего дня.

Марина Хоружая