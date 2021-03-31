Резвящихся в воде детей на площадке возле воронежского ТЦ сняли на видео
В настоящее озеро превратилась 30 марта детская площадка у торгового центра «Арена» в Воронеже. Причина появления стихийного аквапарка — засорение дренажной системы.
Резвящихся в неожиданно появившемся озере детишек сняла на видео местная жительница Ольга Дементьева. Ролик выложили в воронежские группы в соцсетях.
На видео показано, как малышня в футболках съезжает с горок в грязную воду и плескается в ней. Родители на эти грязные и, отнюдь, не летние игры своих детей не обращают внимания.
В самой «Арене» рассказали, что о проблеме знают. Воду уже всю откачали к обеду 31 марта. Так что сегодня готовившихся снова купаться мальчишек и девчонок при приходе на площадку ждало разочарование.
В Торговом центре отметили, что затопленную площадку огородили, но детишки вместе с родителями все рано туда проникли. Похожая история произошла возле «Арены» три года назад.
Видео Ольги Дементьевой
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