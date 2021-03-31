9,6 МВт/ч сэкономили потребители на территории Воронежа во время участия в акции «Час Земли».

Как сообщает пресс-служба мэрии, 27 марта областной центр традиционно присоединился к мероприятию, которое приводится ежегодно по инициативе WWF.

К «Часу Земли» присоединились учреждения здравоохранения, культуры, строительные организации, ТСЖ и управляющие компании — всего 500 крупнейших предприятий и организаций Воронежа, в число которых входят и 18 муниципальных учреждений и организаций.

В горадминистрации отметили, что в ходе акции была отключена подсветка административных зданий администрации Воронежа, зданий районных управ. А также была отключена архитектурно-декоративная подсветка и праздничная иллюминация.