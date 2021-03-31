С первого апреля в Россию через госграницу в пунктах пропуска будут пропускать лиц, следующих на лечение только по спискам, внесенным в «Единый портал Госуслуг».

Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской области.

Изменения введены согласно распоряжению правительства России от 23 марта 2021 года.