Оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание во Владимирской колонии, объявил голодовку. В своем Инстаграм он сообщил, что несмотря на плохое самочувствие, ему не дают лекарств и не вызывают врачей, несмотря на то, что он имеет на это право. Навальный заявил, что не притронется к еде, пока к нему не пригласят врача.

Боль в спине перешла в ногу, — написал оппозиционер. — Участки правой, а теперь уже и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает…

При этом в управлении ФСИН по Владимирской области, как сообщает РБК, уверяют, что осматривавшие его 24 марта врачи оценили состояние Навального, как удовлетворительное.

Марина Хоружая