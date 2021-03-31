Алексей Навальный в колонии объявил о свой голодовке
Оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание во Владимирской колонии, объявил голодовку. В своем Инстаграм он сообщил, что несмотря на плохое самочувствие, ему не дают лекарств и не вызывают врачей, несмотря на то, что он имеет на это право. Навальный заявил, что не притронется к еде, пока к нему не пригласят врача.
- Боль в спине перешла в ногу, — написал оппозиционер. — Участки правой, а теперь уже и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает…
При этом в управлении ФСИН по Владимирской области, как сообщает РБК, уверяют, что осматривавшие его 24 марта врачи оценили состояние Навального, как удовлетворительное.
Марина Хоружая
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