С завтрашнего дня власти Хорватии обещают открыть границы для иностранных граждан с одной оговоркой — они должны быть привиты. Об этом сообщила сегодня со ссылкой на главу хорватского МВД Давора Божиновича газета Jutarnji list. Он заявил, что въехать в Хорватию иностранцы смогут со справкой, где будет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (он должен быть сделан не ранее чем за 3 дня до поездки), либо после сдачи быстрых антиген-тестов (их между собой признают страны-члены ЕС), либо с сертификатом о вакцинации (сроком действия до 6 месяцев), либо со справкой о перенесенном COVID-19. Все эти меры по борьбе с коронавирусом будут действовать как минимум до 15 апреля.

Как сообщает Интерфакс, прививки могут быть сделаны не только европейскими вакцинами, но и китайскими, а также российским Спутником. Несмотря на то, что китайская и российская вакцины все еще не зарегистрированы в Евросоюзе. По мнению главы МВД Хорватии, это позволит «расширить круг доказательств незаразности». Страны ЕС смогут принимать вакцины из третьих стран, если гарантирована подлинность сертификатов о прививке. Привитые иностранные граждане смогут пересечь границу Хорватии спустя 2 недели после поучения второй дозы вакцины.

Без прививки и прочих справок посетить Хорватию могу лишь дети до 7 лет, путешествующие с родителями (опекунами), имеющими отрицательный текст на ковид либо вышеозначенные справки.

Марина Хоружая