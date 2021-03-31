Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что тем, кто привился от COVID19 в дальнейшем может потребоваться ревакцинация. Это, по его словам, будет зависеть от формирования популяционного иммунитета в России и за ее пределами.

Как сообщает ТАСС, глава Минздрава предположил, что в дальнейшем привитым от коронавируса потребуется ревакцинация. А данным момент, по словам Мурашко, сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. Это осуществляется с помощью электронного ресурса, куда собираются все эти данные.

-Мы оцениваем, как человек реагирует на прививку и насколько он защищен. Если возникнет необходимость, мы сможем спокойно вводить корректировки, — говорит министр.

Мурашко поведал, что в данный момент проходит регистрацию вакцина «Спутник Лайт». — сейчас она находится на экспертизе в одном из экспертных учреждений Минздрава.

-Она представляет собой часть «Спутника V», это первый компонент. На нее очень хорошо реагируют молодые люди. Возможно именно она и будет использоваться и при ревакцинации, — заявил Михаил Мурашко.

Марина Хоружая