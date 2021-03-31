Минцифры приступило к тестированию новой версии Единого портала государственных и муниципальных услуг. Предполагается, что новая версия сменит сегодняшнюю примерно в третьем квартале текущего года. Сейчас она запущена в тестовом режиме.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что новый портал полностью разработан на отечественном ПО и ознакомиться с новой версией может любой желающий, так как в данный момент старая и новая версия работают параллельно. По словам министра, к третьему кварталу уже будут отработаны все технологии и старый портал можно будет закрыть.

Как сообщает «Ъ», будет изменен формат взаимодействия портала госуслуг с пользователями. Многие вещи можно будет делать в прямом диалоге с порталом. Больше не нужно будет читать инструкции и регламенты. Пользователь задаст вопрос- портал ответит. К примеру, пользователь незамедлительно получит ответ, какой набор документов нужно собрать в каждом конкретном случае.

Шадаев рассказал, что в прошлом году число обращений на Госуслуги возросло почти в 2 раза. Количество зарегистрированных пользователей превысило 75 млн. Напомним, что приложение «Госуслуги» вошло в список программного обеспечения, которое с 1 апреля будет прилагаться к предустановке на мобильные устройства.

Марина Хоружая