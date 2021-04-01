С требованием выдворить из страны российского журналисты Владимира Познера провели акцию протеста жители Тбилиси.

Грузины устроили протестное мероприятие возле отеля, где поселился приехавший отметить свой день рождения известный телеведущий из России, пишет «Известия».

Протестующие утверждают, что Познер не признает территориальную целостность Грузии, и его присутствие в стране неприемлемо.

Ряд демонстрантов пытался попасть в гостиницу. По информации СМИ, активистам удалось отключить подачу электроэнергии в здание. Полиции пришлось живым щитом сдерживать агрессивных жителей. Митинг перерос в столкновение с полицией, силовики взяли отель под усиленную охрану.

Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой 87-й день рождения.