С 1 апреля в Воронеже меняется работа некоторых городских автобусных маршрутов. По сообщению пресс-службы горадминистрации, схемы движения автобусов корректируются с учетом рекомендаций РосдорНИИ, массовых обращений горожан и предложений общественников в рамках внедрения новой маршрутной сети.

В рамках проведения транспортной реформы и поэтапного внедрения новой маршрутной сети с 1 апреля, как сообщалось ранее, будут ликвидированы несколько автобусных маршрутов – №№ 11, 15А, 20М, 22, 25А, 49А, 52АВ, 62, 68, 68А, 77К, 79, 91, 121, еще несколько скорректируют схемы движения – №№ 15, 48, 59, 59А, 60Б, 87.

Маршруты № 6М и № 93 до конца второго квартала продолжат свою работу.

– При подготовке обновленного проекта маршрутной сети главной задачей было создание условий для бесперебойной работы транспорта. Поэтому, если на какие-то направления транспорт не сможет быть своевременно перенаправлен, будет рассмотрен вопрос об отсрочке ликвидации обслуживающих их сейчас маршрутов, – ранее сообщал заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров.

Напомним, что ликвидации подлежат плохо функционирующие маршруты и те, которые будут замещаться в рамках нацпроекта «БКАД». Освободившиеся направления продолжат обслуживаться дублирующими маршрутами, а ранее выходивший на линию подвижной состав можно будет перенаправить на более востребованные участки, что позволит сделать транспортное обслуживание эффективнее.

Также с 1 апреля будут скорректированы схемы движения и ряда других маршрутов – №№ 8, 23К, 33К, 47, 49, 52, 69Т.

Маршрут № 8 «Институт – мкр. Придонской (ост. з-д «ВКСМ»), который в новой сети планируется использовать в качестве магистрального, со среднего класса будет переведен на большой, поэтому автобусы вместо улицы Фридриха Энгельса, где проезд крупногабаритной техники затрудняется, проследуют по проспекту Революции.

маршрут № 8

Их движение будет направлено от остановки «Институт» по улицам Иркутской, Гаражному тупику, Иркутской, Писарева, Циолковского, переулку Отличников, улицам Волгоградской, Димитрова, Ленинскому проспекту, улице Брусилова, Чернавскому мосту, улице Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской, Московскому проспекту, проспекту Труда, улице 9 Января, через автодорогу на микрорайон Придонской, по улицам 232 Стрелковой Дивизии, Защитников Родины, Мазлумова до остановки «з-д ВКСМ». В обратном направлении – по улицам Мазлумова, Защитников Родины, 232 Стрелковой Дивизии, через автодорогу на микрорайон Придонской, по улице 9 Января, проспекту Труда, Московскому проспекту, улице Плехановской, площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Димитрова, Волгоградской, переулку Отличников, улицам Циолковского, Писарева, Иркутской, Гаражному тупику, Иркутской.

На маршруте № 23К «ул. Перхоровича – ул. Перхоровича» скорректируется трасса движения и наименование – № 83 «ул. Перхоровича – ул. Перхоровича». Движение автобусов будет направлено от остановки «ул. Перхоровича» по улицам Южно-Моравской, Пеше-Стрелецкой, Космонавтов, Пирогова, 9 Января, Донбасской, Плехановской, площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, Ворошилова, Космонавтов, Пеше-Стрелецкой, Южно-Моравской до остановки «ул. Перхоровича».

маршрут № 83 (23К)

Будут изменены трасса движения маршрута № 33К «ул. Перхоровича – ул. Перхоровича» и его наименование – № 33 «ул. Перхоровича – Студенческий городок ВПИ». Автобусы проследуют от остановки «ул. Перхоровича» по улицам Перхоровича, Л. Шевцовой, Краснозвёздной, Путиловской, Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Космонавтов, Колесниченко, Моисеева, Кирова, площади Ленина, проспекту Революции, улицам Ленина, Ломоносова, Московскому проспекту (разворот автобусов в районе Московского проспекта, 189/6) до остановки «Студенческий городок ВПИ». В обратном направлении – по Московскому проспекту (разворот в районе остановки «Бульвар Победы»), улицам Ломоносова, Тимирязева, Березовой Роще, Ломоносова, Ленина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, Колесниченко, Космонавтов, Пеше-Стрелецкой, Героев Сибиряков, Путиловской, Краснозвёздной, Л. Шевцовой, Перхоровича до остановки «ул. Перхоровича».

маршрут № 33 (33К)

Изменится схема движения маршрута № 47 «Северо-Восточный р-н (ост. «Школа») – ул. Антонова-Овсеенко». Теперь он проследует от остановочного пункта «Химоптторг» по улицам Землячки, Ленинскому проспекту, улице Остужева, Северному мосту, улице Ломоносова, Московскому проспекту (разворот автобусов в районе дома № 151/2 по Московскому проспекту), улицам Хользунова, Маршала Жукова, Генерала Лизюкова, Антонова-Овсеенко до остановочного пункта «ул. Антонова-Овсеенко». В обратном направлении – по улицам Антонова-Овсеенко, Генерала Лизюкова, Маршала Жукова, Хользунова, Московскому проспекту, улицам Ломоносова, Тимирязева, Березовой Роще, Ломоносова, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улице Землячки.

маршрут № 47

Маршрут № 49, который также станет магистральным, с 1 апреля с малого и среднего класса, работающего сейчас на направлении, будет переведен на автобусы большой вместимости. Он продолжит следование от остановки «Завод ГОО» до остановки «Студгородок ВПИ» по улицам Корольковой, Новосибирской, Лебедева, Ленинскому проспекту, улице Героев Стратосферы, ВоГРЭСовскому мосту, улицам 20-летия Октября, Кирова, площади Ленина, улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, Московскому проспекту. В обратном направлении – по Московскому проспекту, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, ВоГРЭСовскому мосту, улицам Лебедева, Новосибирской, Корольковой.

маршрут № 49

Будет скорректирована схема движения маршрута № 52 «ул. Комарова – з-д им. Тельмана», а также изменится его наименование – № 52 «ул. Комарова – Центр Реабилитации». Автобусы проследуют от остановки «ул. Комарова» по улицам Космонавта Комарова, Олеко Дундича, Писателя Маршака, Домостроителей, Ворошилова, 20-летия Октября, Кирова, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, улице Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Богдана Хмельницкого, Панфилова, Куйбышева, Лермонтова, Боровской, Электровозной до остановки «Центр Реабилитации». В обратном направлении – по улицам Электровозной, Боровской, Лермонтова, Куйбышева, Панфилова, Богдана Хмельницкого, Ленинскому проспекту, улице Брусилова, Чернавскому мосту, улице Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, Ворошилова, Домостроителей, Писателя Маршака, Олеко Дундича, Космонавта Комарова.

маршрут № 52

На маршруте № 69Т увеличится плановый выпуск. Изменятся трасса его движения и именование – № 69Т «улица Шишкова – ВГУ». Движение автобусов на период реконструкции путепровода по улице Ленина будет направлено от Университетской площади по улице Плехановской, улице Степана Разина, набережной Массалитинова, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45 Стрелковой Дивизии, Шишкова, Московскому проспекту (разворот автобусов после остановочного пункта «ТРЦ Московский проспект» в районе дома № 133, затем по Московскому проспекту до разворота после остановочного пункта «бульвар Победы» в районе дома № 114), улицам Шишкова, 45 Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, набережной Массалитинова, улице Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской до Университетской площади. После окончания работ по реконструкции путепровода автобусы будут следовать по улице Ленина, как и планировалось ранее.

маршрут № 69Т

Корректировка схем движения происходит в рамках внедрения новой маршрутной сети – с учетом рекомендаций РосдорНИИ, предложений общественников и массовых обращений горожан.

О других изменениях маршрутной сети будет сообщаться дополнительно.