Глава Воронежа Вадим Кстенин 31 марта провел встречу с представителями компартии в городской Думе. Мэр обсудил с парламентариями вопросы по развитию областного центра, а также высказал коммунистам свои пожелания по дальнейшей работе на благо Воронежа.

– Рад, что сегодня удалось провести такую встречу. Мы работаем открыто и не боимся обсуждения самых сложных тем и проблем, стараемся решать такие вопросы, за которые годами никто не брался. Вот, к примеру, ремонт мостов и путепроводов – все вы знаете планы и итоги работы. Наша общая задача – повышать уровень жизни горожан и их вовлеченность в работу органов власти. Поэтому общаться мы должны именно так – конструктивно и открыто. Считаю также, что нужно активизировать роль профильных комиссий Думы. Вы уже вникли в работу, познакомились с ситуацией, посмотрели, какие есть проблемы. Все вы, когда шли на выборы, получили наказы избирателей. Считаю, что работа комиссий городской Думы должна стать основой нашего взаимодействия. Прошу: инициируйте обсуждение тем, в том числе, стратегических, выходите с предложениями, – резюмировал Вадим Кстенин.

Депутаты подчеркнули, что видят конструктивный диалог со стороны администрации города и готовы участвовать в нем и в дальнейшем. Они отметили, что большую роль в этом процессе играет заместитель главы города — полномочный представитель мэра в городской Думе Марина Плиева. В качестве примера конструктивного поиска решений депутат Андрей Померанцев назвал работу по порядку размещения и новой схеме НТО, где были учтены все поступившие предложения предпринимателей. Мэр отметил, что такая работа может быть организована по любой теме и ответил на вопрос депутата Константин Ашифина – зачем ему новый зам?

– Муниципалитет на проблемы горожан, поднимаемые, в том числе, СМИ и общественностью старается реагировать максимально быстро и по существу. Сами стараемся проводить мониторинг острых ситуаций, больше работать с профессиональными сообществами, общественными объединениями и движениями, больше внимания будем уделять работе с фракциями всех политических партий. Я лично стараюсь вникать во многие проблемы, но задача – выстроить работу системно. В частности, для этого и предлагаются новые изменения в структуре. Новый заместитель – это не наше ноу-хау, а во многом продолжение общероссийской практики. Посмотрели другие регионы, увидели, как у них выстроена работа с общественными организациями, партиями, движениями, диаспорами. Это не значит, что вы не будете общаться со мной. Нет, дверь всегда открыта, просто должен быть человек, который будет постоянным координатором этой работы. Кандидатуру мы ищем, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Депутат Владимир Калинин задал целый ряд вопросов по работе социального блока мэрии. Его интересовал, в том числе, ремонт твердого покрытия территорий детских садов и школ. Глава Воронежа пояснил, что уже дал задание провести оценку их состояния и стоимости вложений на проведение ремонта.

– Планируется, что за несколько лет мы сможем привести в порядок дворы в наших учебных и дошкольных заведениях. Аналогичная работа уже проводится по спортивным площадкам во дворах. Строя новые объекты, мы понимаем, что каждому воронежцу хочется комфортных условий и в существующих. Вообще наша задача повышать уровень комфорта в каждом конкретном саду, дворе, школе. Мы понимаем, что это сложные и амбициозные планы, но мы с вами работаем в городе-миллионнике и каждый из нас должен быть готов решать задачи соответствующей сложности и важности, – сказал глава Воронежа.

Отдельно мэр рассказал, что только вместе с депутатами можно решить вопросы, которые касаются новых для муниципалитета задач. В качестве примера Вадим Кстенин привел проект «Чистое небо», в рамках которого планируется постепенно убирать провода под землю. Он выразил надежду на помощь парламентариев, поскольку федеральным законодательством расходы часто могут ложиться не на собственников сетей, а на местный бюджет.

– Да, мы сокращаем муниципальный долг, оздоравливая нашу экономку, привлекаем частные инвестиции на решение городских проблем, наращиваем доходы и, кстати, готовы рассматривать предложения, если к вам приходят потенциальные инвесторы. Но в любом случае, это очень дорого для муниципалитета и, возможно, нам нужен другой механизм. И именно вы можете инициировать изменения в законодательстве, которые помогут реализовать наши планы, – отметил глава Воронежа.

Отдельной стала тема изменений в транспортной сфере города — депутаты посетовали, что есть жалобы на работу отдельных маршрутов, что не всегда можно добраться до места на городском транспорте в вечерние часы. Глава города подробно рассказал об одном из реальных способов переломить ситуацию – внедрении системы заключения брутто-контрактов (компенсировать часть затрат перевозчикам, взамен получая возможность контроля их работы).

— Мы с вами должны понимать, что есть не самые популярные решения и они гораздо проще — например, другие большие города просто давным-давно довели цену проезда до 30 рублей и даже больше, что дает возможность проведения серьезных изменений. Мы идем другим путем – добиться обновления при одной из самых низких по стране цен на проезд. Я лично ездил защищать наши заявки в Минтранс и теперь на улицах города мы видим новый современный транспорт большого класса, – рассказал глава Воронежа.

Он отметил, что наряду с успехами есть и ряд проблем. Увидеть правильные пути их решения в диалоге – общая задача на ближайшее время.

В завершении встречи депутаты фракции «КПРФ» передали главе города перечень вопросов, наказов избирателей, которые не были рассмотрены в ходе встречи, а также свои предложения по темам, которые удалось обсудить.