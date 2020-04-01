О появлении в Воронеже новых улиц и проездов сообщили в городской комиссии по культурному наследию.

По итогам заседания было принято решение о том, что в областном центре теперь будут улицы Тобольская и Тюменская и Инженерный и Песчаный переезды.

Комиссия также рассмотрела обращение губернатора Кемеровской области, который просил увековечить в названии воронежских улиц 300-летие Кузнецкого угольного бассейна.

Члены комиссии удовлетворили его просьбу и теперь в городе появятся еще Кузбасский проезд, Новокузнецкая улица и Бульвар Содружества.