Новые улицы появятся в Воронеже
О появлении в Воронеже новых улиц и проездов сообщили в городской комиссии по культурному наследию.
По итогам заседания было принято решение о том, что в областном центре теперь будут улицы Тобольская и Тюменская и Инженерный и Песчаный переезды.
Комиссия также рассмотрела обращение губернатора Кемеровской области, который просил увековечить в названии воронежских улиц 300-летие Кузнецкого угольного бассейна.
Члены комиссии удовлетворили его просьбу и теперь в городе появятся еще Кузбасский проезд, Новокузнецкая улица и Бульвар Содружества.
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