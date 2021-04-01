Заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов заплатил задолженность за коммунальные услуги.

Об этом пишет «Мое!» со ссылкой на службу судебных приставов.

О том, что нынешний исполняющий обязанности главы региона имеет долг в 73 тысяч рублей стало известно из банка исполнительных производств ФССП. Производство было возбуждено 9 марта на основании судебного приказа мирового суда Ленинского района.

У УФССП рассказали, что должник погасил задолженности 27 марта, но платеж пока не прошел через казначейство и информация о задолженности порка находится в банке исполнительных производств.

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