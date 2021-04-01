На полученные с продажи Алёнки деньги власти Нововоронежа хотят преобразить город
На преображение города атомщиков хотят потратить деньги, полученные от продажи памятника Алёнке, власти Нововоронежа.
Монумент, простоявший на улице всего три дня, принес воронежскому городу небывалую славу, которая конвертировалась в денежные средства. Уже на счет перечислили около 500 тысяч рублей и ожидают вскоре поступление такой же суммы.
Общая сумма, за которую продали памятник Алёнке на аукционе – 2,6 миллиона рублей.
По решению рабочей группы администрации, деньги будут направлены на общественно-полезные работы, рассказали в мэрии города.
Теперь в Нововоронеже готовятся к открытию нового памятника, основательнице города.
Напомним, монумент на аукционе приобрел воронежский бизнесмен-строитель Евгений Хамин, который обещал разместить скульптуру в парке за торговым центром «Град» в Рамонском районе Воронежской области.
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