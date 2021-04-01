На преображение города атомщиков хотят потратить деньги, полученные от продажи памятника Алёнке, власти Нововоронежа.

Монумент, простоявший на улице всего три дня, принес воронежскому городу небывалую славу, которая конвертировалась в денежные средства. Уже на счет перечислили около 500 тысяч рублей и ожидают вскоре поступление такой же суммы.

Общая сумма, за которую продали памятник Алёнке на аукционе – 2,6 миллиона рублей.

По решению рабочей группы администрации, деньги будут направлены на общественно-полезные работы, рассказали в мэрии города.

Теперь в Нововоронеже готовятся к открытию нового памятника, основательнице города.

Напомним, монумент на аукционе приобрел воронежский бизнесмен-строитель Евгений Хамин, который обещал разместить скульптуру в парке за торговым центром «Град» в Рамонском районе Воронежской области.