В Воронежских вузах в 2021 году станет больше бюджетных мест. Их количество составит около двух с половиной тысяч. Из них только в ВГУ добавят 400 мест.

Как сообщает «Горком36, об этом рассказали 31 марта представители вузов на круглом столе «ЕГЭ после пандемии. Что ждет абитуриентов в 2021 году?».

Еще 131 педагог – плюсом к числу поступающих будущих учителей прошлого года – сможет получить образование, не заплатив ни рубля в Воронежском государственном педагогическом университете. В опорном вузе примут в текущем году на 300 бюджетников больше, чем в прошлом.

В Воронежском государственном медицинском университете им. Бурденко 50 бюджетных мест добавят на факультете «Лечебное дело», 20 – на педиатрическом.

Начальник управления по довузовской работе и набору студентов ВГУ Александр Макушин в шутку заметил, что приемная кампания – 2021 пройдет под лозунгом «Поступят все!».