Бюджетных мест в воронежских вузах станет больше
В Воронежских вузах в 2021 году станет больше бюджетных мест. Их количество составит около двух с половиной тысяч. Из них только в ВГУ добавят 400 мест.
Как сообщает «Горком36, об этом рассказали 31 марта представители вузов на круглом столе «ЕГЭ после пандемии. Что ждет абитуриентов в 2021 году?».
В Воронежском государственном медицинском университете им. Бурденко 50 бюджетных мест добавят на факультете «Лечебное дело», 20 – на педиатрическом.
Начальник управления по довузовской работе и набору студентов ВГУ Александр Макушин в шутку заметил, что приемная кампания – 2021 пройдет под лозунгом «Поступят все!».
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