Подготовку теракта в Тверской области предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности.

Как сообщает ТАСС сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» готовил теракт на объекте топливно-энергетического комплекса. При задержании преступник, оказав вооруженное сопротивление, был уничтожен.

«Федеральной службой безопасности в Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» на одном из объектов топливно-энергетического комплекса», — сообщили в ЦОС. «При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, гражданин России, уроженец одной из республик Центрального-Азиатского региона, действуя по указанию главарей террористических структур, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. По месту жительства он оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия у него изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также необходимые для его изготовления компоненты.

По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело.