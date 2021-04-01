Теракта сторонником ИГ в Тверской области предотвратила ФСБ
Подготовку теракта в Тверской области предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности.
Как сообщает ТАСС сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» готовил теракт на объекте топливно-энергетического комплекса. При задержании преступник, оказав вооруженное сопротивление, был уничтожен.
По данным спецслужбы, гражданин России, уроженец одной из республик Центрального-Азиатского региона, действуя по указанию главарей террористических структур, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. По месту жительства он оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия у него изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также необходимые для его изготовления компоненты.
По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело.
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