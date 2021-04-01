9 апреля в Доме Актера известный актер Дмитрий Певцов выступит с программой «Музыкальные шедевры советского кино». Концерт приурочен к 35-летию творческой деятельности актера, из которых 28 лет он служит в театре «Ленком».

На протяжении долгих лет Дмитрий Певцов радует зрителей своими ролями в театре и кино. Среди них не было ни одной «проходной». Дмитрий Анатольевич всегда был очень внимателен к репертуару и трепетно подходил к выбору ролей. Но не только актерской и педагогической деятельностью ограничивается жизнь Певцова — почитатели его таланта знают Дмитрия и как прекрасного музыканта.

Не даром же говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Пять лет назад актер создал театральную группу «ПЕВЦОВЪ-ТЕАТР», в которую входит и музыкальный коллектив «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР». Со своими музыкантами народный артист РФ проехал уже полмира — он побывал в Австралии, Америке, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и в Европе. А теперь новую грань его таланта смогут оценить и воронежцы.

Воронежцы окунутся в мир музыки из советских кинофильмов и услышат в исполнении актера такие «нетленки», как «Сага» («Ты меня На рассвете разбудишь…») из «Юнона и Авось», а также шлягеры из самых культовых кинофильмов прошлого века: «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Девчата», «Ирония судьбы», «Бандитский Петербург», «17 мгновений весны», «Асса», «Белое солнце пустыни» и др. И это не просто исполнение песен, это проникновенный диалог со зрителем это целый калейдоскоп эмоций и настроений.

Дмитрий Певцов признается, что когда возникла идея сделать данный музыкальны проект, ему было очень сложно выбрать композиции. «Уместить в одну программу великое множество прекрасных песен из советских кинофильмов, которые давно стали классикой — просто не возможно, — признается актер. — В советское время при жесточайшей цензуре и при профессиональной редактуре появилось огромное количество шедевров, чего, к сожалению, пока нет в современной России, несмотря на отсутствие цензуры. «Вертикаль» — режиссерский дебют Станислава Говорухина, «Женщины» — дебют Павла Любимова, «Коллеги» — Алексея Сахарова, а «Офицеры» — Владимира Рогового вот такие были дебютанты!»

И приятная новость для воронежцев — в честь 35-летнего юбилея служения ее Величество Сцене, Дмитрий Певцов решил сделать своим поклонникам подарок — билеты на его выступление теперь можно приобрести в половину стоимости. Скидка на билеты 50% действует при покупке на сайте KASSIR.RU. Акция продлится с 30 марта по 9 апреля, количество билетов по акции ограничено.

Возрастная категория 6+

Начало в 19:00

Стоимость билетов от 2000 до 3000 рублей (с применением скидки — в два раза дешевле!)

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Марина Хоружая