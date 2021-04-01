Крупное хищение песка выявили воронежские полицейские в Поворинском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, стражи порядка установили, что 53-летний бывший руководитель муниципального предприятия, не имея лицензии, давал указания добывать песок на территории Рождественского сельского поселения. Хищения происходили в течение 2019-2020 годов.

По данным полиции, за это время было похищено 3140 кубометров ресурса на сумму в 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье за кражу.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

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