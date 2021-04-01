Досрочное освобождение из колонии воронежца, сбившего на «Мерседесе» насмерть женщину на проспекте Революции, опротестовала прокуратура
Прокуратура опротестовала досрочное освобождение из колонии воронежца, осужденного за пьяное ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, областной суд отменил решение Панинского райсуда об освобождении осужденного, который в Воронеже в мае 2019 года в пьяном виде сбил на автомобиле Mercedes Benz женщину на проспекте Революции. Пострадавшая скончалась от полученных травм.
Сообщается, что за время нахождения в исправительном учреждении мужчина не исправился, в частности, не принял мер к погашению в пользу потерпевшей иска на один миллион рублей.
Теперь районный суд будет заново рассматривать дело об условно-досрочном освобождении осужденного.
Фото pixbay.com
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.