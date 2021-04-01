Прокуратура опротестовала досрочное освобождение из колонии воронежца, осужденного за пьяное ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, областной суд отменил решение Панинского райсуда об освобождении осужденного, который в Воронеже в мае 2019 года в пьяном виде сбил на автомобиле Mercedes Benz женщину на проспекте Революции. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Сообщается, что за время нахождения в исправительном учреждении мужчина не исправился, в частности, не принял мер к погашению в пользу потерпевшей иска на один миллион рублей.

Теперь районный суд будет заново рассматривать дело об условно-досрочном освобождении осужденного.

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