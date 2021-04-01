Поездки в Грузию небезопасны для граждан России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков сделал такое заявление после инцидента с журналистом, писателем и телеведущим Владимиром Познером, который в Тбилиси пытался отметить 1 апреля свой 87-й день рождения.

Десятки демонстрантов собрались в среду вечером у гостиницы в центре грузинской столицы, где проживал Познер. Произошли стычки с полицией. Недовольство людей вызвали звучавшие ранее высказывания российского журналиста об Абхазии и Южной Осетии. Сам он сказал, что приехал в Грузию отметить день рождения, а не говорить о политике.

«В Грузии опасно для российских граждан, — подчеркнул представитель Кремля, комментируя инцидент. — Туда просто опасно ездить. Это должны россияне четко понимать».

Песков добавил, что Москва решительно осуждает агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. «Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии [Ираклия Гарибашвили], который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля отметил, что Москва также признательна грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян. «И последнее: конечно, мы поздравляем Познера с днем рождения. Лучше его встречать дома. Здесь спокойнее», — резюмировал Песков.

В ответ на просьбу дать оценку, была ли акция направлена против РФ в целом или конкретно против телеведущего, пресс-секретарь сказал: «Я бы вообще воздержался от каких-то дифференциаций». «Речь идет о российских гражданах, которые там были. Там же был не один Познер», — указал он.

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