В ДТП в Воронеже с участием судьи поручил разобраться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Соответствующее поручение по итогам личного приема дал руководитель СКР дал 31 марта, пишет «Гокром36». Бастрыкин также назначил служебную проверку в отношении воронежских следователей, которые не провели оперативно экспертизу.

Авария случилась днем на набережной Массалитинова. В стоящий на обочине ВАЗ-2115 на большой скорости въехал «Фольксваген Таурег». За рулем иномарки, как сообщили в полиции, находилась 48-летняя женщина. Очень скоро стало известно, что речь идет о судье областного суда Людмиле Козиевой. В том ДТП сильно пострадал 61-летний воронежец.

На приеме у главы СКР родственники пострадавшего потребовали привлечь к ответственности судью, которая, по их убеждению, является виновницей ДТП. Бастрыкину сообщили, что в Воронеже по данному факту даже не было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, по факту аварии были проведены две экспертизы, выводы которых прямо противоречат друг другу.

Выслушав, глава СКР раскритиковал своих воронежских подчиненных за то, что оперативно не была проведена третья экспертиза. В связи с этим он назначил служебную проверку в отношении ряда сотрудников воронежского следственного управления, на период которой они должны быть отстранены от службы.

Все материалы по июльской аварии по распоряжению Бастрыкина затребованы в центральный аппарат СКР, где их внимательно изучат.

В Следкоме подчеркнули, что при наличии оснований (то есть подтверждения вины судьи) глава СКР обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, которая является спецсубъектом.

Помимо прочего, женщина (очевидно, жена пострадавшего) сообщили Бастрыкину, что на нее в Воронеже оказывалось давление, и глава Следственного комитета распорядился провести процессуальную проверку и по этому факту.

Надо сказать, что если СКР обратиться в коллегию судей, то ВККС на впервые придется иметь дело с судьей Козиевой. Весной 2017 года она подала документы на участие в конкурсе претендентов на пост председателя Воронежского областного суда. В ВККС ей отказали, а попутно выяснились некоторые особенности вождения автомобиля, которые свойственны воронежской судье. В частности, на коллегии она сама рассказала, что в марте 2015 года привлекалась к административной ответственности за превышение скорости, но обжаловала соответствующее постановление, так как в тот момент автомобилем управляла не она. Также к административной ответственности привлекалась ее мать за управление автомобилем с нечитаемыми номерами. Но помимо этого членам ВККС была представлена и другая информация: о том, что в отношении судьи Козиевой в 2015–2016 годах были вынесены пять постановлений за превышение скоростного режима. Также в ВККС донесли, что к административной ответственности за несоблюдение требований дорожных знаков в декабре 2016 года привлекался сын судьи.

Судя по этим данным и по видео с места ДТП, происшедшего на набережной Массалитинова, управление автомобилем не входит в число безусловных достоинств судьи Воронежского областного суда Людмилы Козиевой.

Фото Игоря Хатунцева