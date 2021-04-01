Воронежские синоптики рассказали о погоде в апреле. По словам руководителя регионального Гидрометцентра температура в этом месяце ожидается теплее нормы.

Среднемесячное значение температуры в Воронеже в апреле составляет +7,8 градусов. В этом году ожидается значение на 1,2 градуса выше.

Зато дождей ожидается меньше. Количество осадков прогнозируется на 10%, чем обычно.

Синоптики также сообщают, что с 3 апреля до понедельника немного похолодает и ожидаются осадки, но потом, со вторника, опять начнется потепление.

Фото «Вести ПК»