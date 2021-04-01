Уголовное дело в отношении завотделением Новохоперской райбольницы возбудили в Воронежской области.

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, женщина фиктивно оформляла знакомых, членов семьи на госпитализацию, ради получения компенсации.

По мнению следствия, для создания видимости хорошей работы и для закрытия объемов оказания стационарной помощи завотделения «госпитализировала» родственников, в том числе и детей, и знакомых с сентября 2019 по сентябрь 2020 года.

В итоге фонд ОМС на «лечение» на счёт Новохопёрской райбольницы перевел более 170 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотреблении должностными полномочиями».

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