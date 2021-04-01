В Воронежской области завели дело в отношении завотделения райбольницы за фиктивное лечение
Уголовное дело в отношении завотделением Новохоперской райбольницы возбудили в Воронежской области.
По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, женщина фиктивно оформляла знакомых, членов семьи на госпитализацию, ради получения компенсации.
По мнению следствия, для создания видимости хорошей работы и для закрытия объемов оказания стационарной помощи завотделения «госпитализировала» родственников, в том числе и детей, и знакомых с сентября 2019 по сентябрь 2020 года.
В итоге фонд ОМС на «лечение» на счёт Новохопёрской райбольницы перевел более 170 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотреблении должностными полномочиями».
Фото pixbay.com
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