Владимир Познер, российский писатель, телеведущий и журналист высказал свое отношение к протестной акции, которую провели в отношении него грузины в Тбилиси.

Как пишет РИА Новости, на сайте Познер Online гражданин Франции, США и России (у Познера три гражданства) написал.

— Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания.

Познер также объяснил, почему не согласился дать СМИ какие-либо комментарии в связи с произошедшим в столице Грузии инцидентом.

— Много чести. Вот поэтому и молчу, — написал он.

Напомним, что 31 марта с требованием выдворить из страны российского журналисты Владимира Познера провели акцию протеста жители Тбилиси. Грузины устроили протестное мероприятие возле отеля, где поселился приехавший отметить свой день рождения известный телеведущий из России.