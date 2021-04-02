Познер заявил о не стоящих внимания людях, устроивших в Тбилиси шабаш
Владимир Познер, российский писатель, телеведущий и журналист высказал свое отношение к протестной акции, которую провели в отношении него грузины в Тбилиси.
Как пишет РИА Новости, на сайте Познер Online гражданин Франции, США и России (у Познера три гражданства) написал.
— Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания.
— Много чести. Вот поэтому и молчу, — написал он.
Напомним, что 31 марта с требованием выдворить из страны российского журналисты Владимира Познера провели акцию протеста жители Тбилиси. Грузины устроили протестное мероприятие возле отеля, где поселился приехавший отметить свой день рождения известный телеведущий из России.
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