Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин принял участие в 502-м заседании Совета Федерации, в ходе которого на «правительственном часе» выступил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Глава ведомства проинформировал верхнюю палату парламента о ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Министр ответил на вопросы сенаторов, касающиеся мер поддержки различных направлений сельхозпроизводства, оттока населения из сел и стимулирования занятости в АПК, обеспечения доступности цен на минеральные удобрения, расширения программы сельской ипотеки.

По итогам 2020 года экспорт сельхозпродукции впервые превысил импорт – рост обеспечен увеличением продажи за рубеж зерновых, продукции масложировой отрасли и рыбы, а также продукции животноводства и продукции с высокой добавленной стоимостью. На внешние рынки было поставлено продукции на 30,7 млрд долларов.

— Достижения агропромышленного комплекса важно закрепить и развить, а для этого необходимы стабильные меры государственной поддержки, — отметил в своем комментарии Сергей Лукин. — В числе основных инструментов, уже доказавших свою эффективность, – механизмы субсидирования, льготного кредитования, сельхозстрахования, возмещение части прямых понесенных затрат, гранты для фермерских хозяйств и кооперативов. Планируется также оказывать помощь в организации сбыта фермерами собственной продукции.

Применение всего комплекса мер, по мнению Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, позитивно отразится на росте производства и сдерживании цен на ключевые группы продовольственных товаров.

— Особого внимания требует эффективное расходование бюджетных средств, направляемых на поддержку сельхозпроизводителей, — отметил Сергей Лукин. – В частности, это касается агрострахования.

В ходе предварительной проработки сенатором проблематики «правительственного часа» с правительством Воронежской области представителями руководства региона было высказано предложение рассмотреть возможность перераспределения средств, предусмотренных для сельскохозяйственного страхования, на другие направления господдержки.

Напомним, согласно Федеральному закону N260-Ф3, в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры.

За последние годы подходы к агрострахованию были существенно скорректированы. В частности, с 2019 года возмещение убытков при возникновении чрезвычайной ситуации получают только аграрии, застраховавшие свои риски. В 2020 году на агрострахование было предусмотрено 2,2 млрд рублей, что в полтора раза превышает лимит 2019 года.

Однако в ряде регионов запланированные средства оказались избыточными.

— Воронежской области из федерального бюджета на сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой на 2020 год выделено 464 млн рублей, на 2021-й — 549,8 млн рублей. При этом потребность в субсидиях, необходимых для выполнения целевого показателя, установленного Министерством сельского хозяйства РФ, значительно ниже. Перераспределение средств на другие направления поддержки действующими правилами не предусмотрено, — обозначил проблему Сергей Лукин. — В 2020 году регион отказался от 167,6 млн рублей федеральных средств, в текущем году в Министерство сельского хозяйства России правительством Воронежской области направлено письмо об уменьшении лимита на 193,1 млн рублей.

Сенатор сообщил, что региональные власти считают целесообразным внести изменения в Государственную программу, предоставив право субъекту федерации перераспределять средства, выделенные на сельскохозяйственное страхование, на реализацию других мероприятий, направленных на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства – при условии выполнения целевых показателей по сельхозстрахованию.

Также в ходе «правительственного часа» Министр сельского хозяйства отчитался перед сенаторами о ходе реализации важной для регионов России государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В прошлом году на ее мероприятия, затрагивающие не менее 6 миллионов человек, в целом по стране было предусмотрено 33,8 млрд рублей. В перспективе стартовавшие проекты позволят создать 42 тысячи рабочих мест на селе, из которых 15 тысяч уже создано. За год свои жилищные условия благодаря госпрограмме улучшили 49 тысяч семей. Создаются и реконструируются объекты инфраструктуры. Цель проводимых изменений – максимально приблизить условия проживания на селе к тем, которые доступны жителям крупных городов.

— Мы совместно с вами готовы трансформировать эти меры поддержки, но сегодня они работают, – подчеркнул министр, обращаясь к парламентариям.

Сергей Лукин указал на то, что в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Воронежской областью сформирована и направлена на отбор в Министерство сельского хозяйства заявочная документация по 19 проектам, которые включают 25 объектов, с общим объемом финансирования 2,63 млрд рублей, в том числе федеральные средства – 2,44 млрд рублей. В числе прошедших отбор объектов – строительство и капитальный ремонт школ и домов культуры, а также строительство детского сада, семи спортивных сооружений и сетей водоснабжения. В заявочной кампании приняли участие 14 районов области.

— Для региона очень важно, чтобы заявка Воронежской области на предоставление бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 году была профинансирована в полном объеме. Это необходимая составляющая комплекса мер, призванного остановить отток населения с сельских территорий, — заявил сенатор Сергей Лукин.

Аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс обратил внимание на необходимость повышения эффективности расходов в рамках реализации показателей госпрограммы, а также решения вопросов, связанных с повышением качества жизни сельского населения, включая улучшение жилищных условий, создание современной инфраструктуры, газификацию. По его словам, все эти вопросы, а также ситуация на внутреннем продовольственном рынке, останутся на постоянном контроле Счетной палаты РФ.

В Постановлении Совета Федерации по итогам «правительственного часа» найдут отражение все предложения сенаторов.

Ольга Вороновская