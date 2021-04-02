9 апреля 2021 года (пятница) в 18:00 в Кинотеатре «Спартак» (пл. Ленина, 13, этаж 1, зал № 1) впервые состоится бесплатный очный кинопоказ фильма «Иван Бунин. Возвращение в Россию», созданного известным воронежским режиссёром А.И. Никоновым к 150-летию со дня рождения первого русского лауреата Нобелевской премии в области литературы.

Фильм «Иван Бунин. Возвращение в Россию» является третьей частью трилогии «Три чаши одной жизни» (рабочее название фильма: «Иван Бунин: жизнь и странствия»). Александр Никонов выполнил эту работу в 2020 году как сценарист, режиссер-постановщик, оператор съемок и монтажер в одном лице. Съёмки проходили в различных городах России.

Напоминаем, что в 2020 году премьера авторского документального фильма «Иван Бунин. Великий изгнанник» состоялась во французском городе Грасс, а сам фильм был переведён на французский язык. Кроме того, другой фильм трилогии «Иван Бунин. Возвращение в Россию» стал Лауреатом 1-ой степени в номинации «150-летию со дня рождения И. А. Бунина посвящается…» VI Международного кинофестиваля «Отцы и Дети».

Съёмки фильма проходили в рамках проекта «Культурное волонтёрство 2.0», а также при поддержке гранта департамента культуры Воронежской области, ВРКПОО «Наша история» и при поддержке ВРОО «Гражданское собрание «ЛИДЕР».