В первые апрельские выходные в Воронеже немного похолодает и пройдут дожди, обещают синоптики.

В региональном гидрометцентре сообщили, что в субботу, 3 апреля, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем умеренные дожди. Ночью синоптики обещают 3-5 градусов выше нуля, днем от 6 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 4 апреля, в Воронеже будет переменная облачность, днем небольшие дожди. Ночью не исключены заморозки до 2 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 7-9 градусов тепла. Ветер западный до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось о том, что апрель в этом году будет более теплый, чем обычно.

Фото «Вести ПК»