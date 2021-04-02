Железнодорожники сообщили о том, когда будут запущены дачные электрички в Воронежской области.

Компания ППК «Черноземье» опубликовала расписание движения пригородных поездов.

Всего с наступлением дачного сезона в регионе будет назначено семь электричек.

Шесть пригородных поездов начнут ходить с 17 апреля. Еще одна электричка пойдет с 23 апреля.

Следующие поезда поедут на дачи с 17.04.

№6406 «Воронеж-1 – Колодезная». Отправление в 07:02, прибытие в 08:18, курсировать будет по субботам и воскресеньям;

№6407 «Лиски – Воронеж-1». Отправление в 14:05, прибытие в 16:16, курсировать будет ежедневно, кроме понедельника и четверга;

№6602 «Курбатово – Воронеж-Курский», отправление в 16:50, прибытие в 18:41, курсировать будет по субботам и воскресеньям;

№6601 «Воронеж-Курский – Нижнедевицк», отправление в 08:27, прибытие в 10:36, курсировать будет по субботам и воскресеньям;

№6310 «Курбатово – Воронеж-Курский», отправление в 13:55, прибытие в 15:33, курсировать будет по субботам и воскресеньям.

№6307 «Воронеж-Курский – Курбатово», отправление в 11:30, прибытие в 13:06, курсировать будет по субботам и воскресеньям;

Поезд №6317 «Воронеж-Курский – Курбатово» начнет ходить с 23 апреля, отправление в 17:40, прибытие в 19:10. Он будет курсировать только по пятницам.

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