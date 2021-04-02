Движение в районе торгово-офисного комплекса «Бизнес-холл» будет закрыто.

Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Ограничения вводят с сегодняшнего дня, 2 апреля, с 8 утра.

По информации мэрии, причина перекрытия движения по парковке – работы по реконструкции путепровода на улице Ленина у «Работницы».

Вновь откроют участок для автомобилистов 23 мая в 23 часа.

Власти приносят извинения гражданам за временные неудобства.