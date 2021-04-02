2,1 тысяч амбулаторных пациентов с коронавирусом получили бесплатные лекарства в Воронежской области с 25 по 31 марта.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

Общее число заболевших коронавирусом воронежцев, получивших бесплатные лекарства, составило 63 574 человека.

В облздраве напомнили, что для получения медикаментов необходимо обращаться к лечащему врачу.

На дому проходят лечение граждане, которые болеют легкой и средней тяжести формой коронавируса.

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