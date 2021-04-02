2,1 тысяч амбулаторных пациентов с коронавирусом получили в Воронежской области бесплатные лекарства
2,1 тысяч амбулаторных пациентов с коронавирусом получили бесплатные лекарства в Воронежской области с 25 по 31 марта.
Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления здравоохранения.
Общее число заболевших коронавирусом воронежцев, получивших бесплатные лекарства, составило 63 574 человека.
В облздраве напомнили, что для получения медикаментов необходимо обращаться к лечащему врачу.
На дому проходят лечение граждане, которые болеют легкой и средней тяжести формой коронавируса.
Фото pixbay.com
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